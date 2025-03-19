AB'nin Çelik Sektörünü Koruma Planı: Enerji Maliyetlerini Düşürme Adımları

Çelik Sektörü İçin Yenilikçi Koruma Stratejileri

Avrupa Birliği (AB), çelik ve metal sektörünü, uluslararası arenada rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla koruma altına almaya yönelik yeni bir plan geliştirdi. Bu kapsamda, tarifelere, ucuz ürünlere ve yüksek enerji maliyetlerine karşı çeşitli önlemler alınacak.

Yüksek Enerji Maliyetlerini Azaltma Çıkları

AB Komisyonu’nun hazırladığı eylem planı, enerji yoğun endüstrilerin karşılaştığı güçlü maliyet baskılarını ele almayı hedefliyor. Bu doğrultuda, sektörün temiz ve makul fiyatlı enerji kaynaklarına erişimini sağlamak için çalışmalar yürütülecek. Enerji maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla elektrik alım sözleşmeleri, şebeke ücretleri ve vergilerde indirimler sağlanacak.

Düşük Karbonlu Çözümlere Yönelik Yatırımlar

Plan, yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu hidrojen teknolojilerinin kullanımını teşvik etmeyi de amaçlıyor. Karbon fiyatlandırması olan ülkelerdeki işletmelerin faaliyetlerini daha az sıkı düzenlemelere sahip olan ülkelere kaydırmasının önüne geçmek için AB'nin sınırda karbon düzenlemesi güçlendirilecek.

Metal Sanayi Sektöründe Yapılacak Yatırımlar

Avrupa’nın metal sanayi kapasitesinin artırılmasına yönelik teşvikler sağlanacak. Çelik sektörü koruma önlemleri, piyasalardaki gelişmelere göre güncellenirken, ticaret ortaklarının haksız uygulamalarını önlemek adına uzun vadeli çözümler geliştirilecek. Ayrıca, alüminyum sektörü için de benzer koruma önlemleri alınacak.

Döngüsellik ve Geri Dönüşüm

Metallerde döngüselliği artırmak amacıyla geri dönüştürülmüş içerik kullanımı teşvik edilecek ve Avrupa'da daha fazla hurda metalin tutulması sağlanacak. Bu sayede, hurda metale olan talebin yükseltilmesi bekleniyor.

AB Fonları ve Yatırım Desteği

Çelik ve metal sektörlerinin AB fonlarına erişiminin artırılması hedeflenirken, karbonu azaltmaya yönelik yatırımlar desteklenecek. Kömür ve Çelik Araştırma Fonu’ndan 150 milyon avro, Ufuk Avrupa programından ise 600 milyon avro temiz üretim projelerine yönlendirilmiş olacak.