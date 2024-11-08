AB, Trump Dönemine Hazırlık Yapıyor

AB, Trump Dönemine Hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından ekonomik istikrarı sağlamak ve müzakerelerdeki stratejileri belirlemek amacıyla Budapeşte'de bir araya geldi.

Ursula von der Leyen’ın Açıklamaları

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, düzenlenen basın toplantısında, "ABD seçim sonuçlarını değerlendirdik. ABD, bizim en büyük ekonomik ve ticaret ortağımız ve çok derin bir tarihe sahip bağlarımız var. Yeni yönetimle iyi ilişkiler geliştirmek kritik önemde." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Trump ile yaptığı telefon görüşmesine de değinerek, Ukrayna, savunma, enerji ve ticaret konularında daha derin ilişkiler oluşturmayı arzuladığını belirtti.

Amerikan LNG’si ile Ticaretin Geliştirilmesi

Von der Leyen, görüşmede Amerikan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)sını gündeme getirerek, "Rusya'dan gelen LNG'yi, fiyatları düşüren ve daha uygun olan Amerikan LNG'si ile değiştirebiliriz. Bu konuyu ticaret açığı açısından da ele almalıyız," dedi.

Rekabetçilik Üzerine Tartışmalar

AB'nin rekabetçiliğini artırma ihtiyacına dikkat çeken von der Leyen, "Daha fazla yatırıma ihtiyacımız var. Avrupa'daki yatırım ve tasarruf birliği üzerine çalışmalıyız," diye vurguladı.

Transatlantik İlişkiler ve İşbirliği

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Trump'ın seçilmesinin ardından ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, transatlantik bağların güçlendirileceğini ifade etti. Michel, Ukrayna ve Orta Doğu gibi jeopolitik meselelerde de işbirliği yapılacağına inandığını dile getirdi.

Macaristan Başbakanı Orban’ın Görüşleri

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Trump ile müzakerelerin zor olacağına dikkat çekerek, "Zor bir müzakereci. Dik durarak abidesel bir anlaşmaya varmalıyız," şeklinde konuştu.

Budapeşte bildirisi: Rekabetçilik ve Yatırımlar

Zirve sonrası yayımlanan Budapeşte bildirisi, yeni ekonomik ve demografik zorluklarla başa çıkmak için AB'nin ortak ekonomik refahını koruma kararlılığını vurguladı. Bildiride, özel ve kamu yatırımlarının artırılmasının yanı sıra yeni mali araçlar üzerine çalışılacağı belirtilmiştir.

Eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından eylül ayında sunulan raporda, AB’nin ABD ve Çin’le rekabet edebilmesi için ortak borçlanma ve koordineli bir sanayi politikasına ihtiyaç duyduğuna yer verilmiştir.