DOLAR
34,46 0,02%
EURO
36,42 0,46%
ALTIN
2.913,49 0,16%
BITCOIN
3.224.313,1 -1,15%

AB Ülkelerinde Bisiklet Üretimi %24 Düştü

AB ülkelerinde bisiklet üretimi 2022'de 12,7 milyon iken, 2023’te 9,7 milyona geriledi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:50
AB Ülkelerinde Bisiklet Üretimi %24 Düştü

Avrupa'da Bisiklet Üretimi Düşüşte

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bisiklet üretimi, 2023 yılında önemli bir düşüş göstererek yüzde 24 azalarak 9,7 milyona indi. Bu veriler, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlandı.

Üretim Rakamları

2022 yılında 12,7 milyon olarak kaydedilen bisiklet üretimi, 2023'te büyük bir gerileme yaşadı. Bu düşüş, AB ülkeleri için önemli bir endişe kaynağı oldu.

Ülkeler Arası Üretim Dağılımı

AB ülkeleri arasında en fazla bisiklet üretimi Portekiz’de yapıldı. Geçen yıl Portekiz, 1,8 milyon bisiklet üretimi gerçekleştirirken, Romanya 1,5 milyon, İtalya 1,2 milyon, Polonya ise 800 bin bisiklet üretti.

Bu veriler, bisiklet üretimindeki düşüşün AB ekonomisinin genel dinamikleri üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: Nvidia'nın Finansal Sonuçları Bekleniyor
2
Rekabet Kurulu, Önemli Devralma İşlemlerini Onayladı
3
Türkiye İslami Finans Alanında Küresel Rol Üstleniyor
4
İhracatçılara Eğitim Desteği: İhracat Akademisi Kuruluyor
5
Promosyonda şov gibi rakam! Tek seferde 48.500 TL ödeyecek!
6
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları: Yarın İçin 3 Bin Lira Üst Limit
7
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükselişte: Referans Fiyat 12.161,59 TL

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı