AB Ülkelerinde Bisiklet Üretimi %24 Düştü

Avrupa'da Bisiklet Üretimi Düşüşte

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bisiklet üretimi, 2023 yılında önemli bir düşüş göstererek yüzde 24 azalarak 9,7 milyona indi. Bu veriler, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlandı.

Üretim Rakamları

2022 yılında 12,7 milyon olarak kaydedilen bisiklet üretimi, 2023'te büyük bir gerileme yaşadı. Bu düşüş, AB ülkeleri için önemli bir endişe kaynağı oldu.

Ülkeler Arası Üretim Dağılımı

AB ülkeleri arasında en fazla bisiklet üretimi Portekiz’de yapıldı. Geçen yıl Portekiz, 1,8 milyon bisiklet üretimi gerçekleştirirken, Romanya 1,5 milyon, İtalya 1,2 milyon, Polonya ise 800 bin bisiklet üretti.

Bu veriler, bisiklet üretimindeki düşüşün AB ekonomisinin genel dinamikleri üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.