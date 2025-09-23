AB ve Endonezya Serbest Ticaret Müzakereleri (CEPA/IPA) Tamamlandı

AB ile Endonezya arasındaki CEPA ve IPA müzakereleri tamamlandı; gümrük tarifelerinin %98,5’i kaldırılacak ve ticaret ile yatırımlar güçlenecek.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 09:46
AB ile Endonezya arasında serbest ticaret müzakereleri tamamlandı

Avrupa Birliği (AB) ile Endonezya arasında yürütülen serbest ticaret anlaşması müzakereleri nihayet tamamlandı. AB Komisyonu, iki taraf arasında görüşülen Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) ve Yatırım Koruma Anlaşması (IPA) müzakerelerinin olumlu sonuçlandığını duyurdu.

Anlaşmanın kapsamı ve beklenen etkiler

Açıklamada, anlaşmaların kapsamlı ve iki taraf için karşılıklı fayda sağlayacağı; ekonomi, ticaret ve yatırım bağlarını güçlendireceği vurgulandı. Metinde, enerji ve ham maddelerde yeni fırsatlar oluşacağı ile tedarik zincirlerinin güçleneceği ifade edildi.

Ayrıca, tarım ve gıda ürünleri ile birlikte otomotiv, kimya ve makine sektörlerine uygulanan tarifelerin düşürüleceği; AB ihracatçılarının Endonezya pazarına yönelik ödedikleri vergilerin azalacağı belirtildi. Bu sayede Avrupa ürünlerinin Endonezyalı tüketiciler için daha uygun fiyatlı ve ulaşılabilir hale geleceği kaydedildi.

Anlaşmanın bir diğer önemli unsuru olarak, AB şirketlerinin Endonezya pazarına erişiminin artacağı, gümrük vergilerinin yüzde 98,5 oranında kaldırılacağı ve ürün ihracatına ilişkin prosedürlerin basitleştirileceği duyuruldu.

Süreç ve sonraki adımlar

AB ile Endonezya arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakerelerine 2016 yılında başlanmıştı. Anlaşma, bu aşamadan sonra üye ülkelerin onayı ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından kabul edilmesinin ardından yürürlüğe girecek.

Taraflar, anlaşmanın uygulanmasına yönelik teknik ve hukuki düzenlemeleri tamamlayarak onay süreçlerine geçecekler.

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus