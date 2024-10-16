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AB, X Sosyal Medya Platformuna Yeni Kurallar Getiriyor

AB, X platformunun 'eşik bekçisi' statüsüne girmediğini açıkladı. Bu durum, daha katı kuralların uygulanmasını engelliyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 15:41
AB, X Sosyal Medya Platformuna Yeni Kurallar Getiriyor

AB'den X Platformuna Yeni Buluş

Avrupa Birliği (AB), X sosyal medya platformunun 'eşik bekçisi' sınıflandırmasına girmediğini resmi olarak duyurdu. AB Komisyonu, Elon Musk tarafından yönetilen X'in, Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında "temel" bir platform olarak değerlendirilmeyeceğine karar verdi.

Piyasa İncelemesi Sonuçlandı

Açıklamada, AB'nin mayıs ayından bu yana X platformunun durumu ile ilgili bir piyasa incelemesi gerçekleştirdiği hatırlatıldı. İnceleme sonucunda, X'in temel platform statüsü için gereken sayısal eşikleri karşıladığı ancak işletmeler ile tüketiciler arasında önemli bir 'ağ geçidi' olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığı belirtildi.

Katı Yükümlülükler ve Cezalar

AB'nin dijital platformlar için oluşturduğu yeni yasası doğrultusunda, Avrupa'da faaliyet gösteren büyük platformlar ve şirketler 'eşik bekçisi' olarak tanımlandı. Bu tür platformlar, rekabeti artırarak tüketicilere daha fazla seçenek sunmayı, hizmetlerinin birlikte çalışabilirliğini sağlamayı ve kendi hizmetlerini rakiplerinin önünde tutmalarını engellemeyi amaçlayan katı kurallara tabi hale geliyor.

Bu yeni düzenlemeler kapsamında, 'eşik bekçisi' statüsünde olan firmalar, kurallara aykırı hareket etmeleri durumunda küresel cirolarının %10'una kadar para cezası ile karşılaşabiliyor. Bu durum, dijital pazarda rekabeti artırmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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