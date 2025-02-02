AB, Yapay Zeka Sistemlerine Katı Yasaklar Getirdi

AB'nin Yapay Zeka Kısıtlamaları Yürürlüğe Girdi

Avrupa Birliği (AB), yapay zeka sistemlerinin kullanımında önemli yasaklar getiren yeni kurallarını yürürlüğe koydu. Bu yasaklar, sosyal puanlama, suç eğilimini tespit etme, duygu tanımlama, davranış analizi ve bireylerin biyometrik verilerine göre kategorize edilmesi gibi çeşitli alanları kapsamaktadır.

Yasaklı Uygulamalar Neler?

Bugün itibarıyla geçerli olan yasalar, sosyal puanlama yapan, eğitim kurumları ve iş yerlerinde duygu tespit eden, yüz görüntülerinden veri tabanları oluşturan ve bireylerin özelliklerini kullanarak suç işleme riski profillemesi yapan yapay zeka sistemlerini kesin olarak yasaklamaktadır. Ayrıca, ırk, siyasi görüş, sendika üyeliği, din ve cinsel yaşam gibi verilerin kategorize edilmesine dayanan biyometrik verileri içeren yapay zeka uygulamaları da yasaklandı.

Davranış Manipülasyonu ve Biyometrik Tanımlama

Ayrıca, insan davranışlarını manipüle eden ve bilinçaltı teknikler kullanan yapay zeka kullanımları da bu yasak kapsamına dahil edildi. Kamuya açık alanlarda gerçek zamanlı uzaktan biyometrik tanımlama sistemleri, yalnızca kolluk kuvvetleri tarafından istisnai durumlarda kullanılabilecek.

Yasal Yükümlülükler ve Cezalar

Yapay zeka geliştiren veya kullanan şirketlerin, sistemlerini risk düzeyleri açısından değerlendirecekleri ve yasal gerekliliklere uyması gerektiği bildirilmiştir. AB, yasaları ihlal eden şirketlere yüksek para cezaları uygulayacak. AB Yapay Zeka Yasası, 1 Ağustos 2024'te yürürlüğe girmişken, genel amaçlı yapay zeka modelleri için uygulanacak kurallar ve yükümlülükler 1 Ağustos 2025'te başlayacak.