Mesleki Eğitimde Ankara Modeli: ATO ve 5 Kurumdan İş Birliği

ATO çatısında 'Mesleki Eğitimde Ankara Modeli' protokolü imzalandı

Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (Ankara İŞKUR), Gazi Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi arasında 'Mesleki Eğitimde Ankara Modeli' iş birliği protokolü, ATO Duatepe Salonu'nda imzalandı.

Protokol töreni ve katılımcılar

Törene ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünsal Sığrı, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Ay katıldı.

Baran: Eğitim, reel sektör ve istihdam arasındaki köprüyü güçlendireceğiz

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, beş kurumun bir araya gelmesinin Ankara açısından stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Baran, "Bu iş birliği Ankara’mızın nitelikli iş gücü ve üretim kapasitesini güçlendirecek, ekonomik kalkınmamızı destekleyerek, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayacak güçlü bir adımı temsil ediyor" dedi.

Baran, sektörlerin en büyük eksikliğinin nitelikli iş gücü olduğunu belirterek, üyelerin ve sanayicilerin aranan teknik yeterliliğe sahip personel bulmakta zorlandığını söyledi. Ayrıca eğitim ile reel sektör arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Hedefler: Uzmanlaşmış iş gücü ve katma değer

Baran, 'Mesleki Eğitimde Ankara Modeli'nin savunma, medikal, yazılım gibi öncelikli alanlarda uzmanlaşmış iş gücü yetiştirmeyi hedeflediğini ifade ederek, gençlere ve ailelerine mesleki eğitimin parlak bir kariyer yolu olduğunu göstermeyi amaçladıklarını belirtti. "Bu iş birliğiyle nitelikli iş gücü ve istihdam sorununu çözmek için yola çıkarken gençlerimizin üreten, katma değer oluşturan ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesine de katkı sağlayacağız" dedi.

Baran ayrıca ATO olarak iş dünyasının talep ve beklentilerini eğitim kurumlarına aktaracaklarını, staj ve istihdam kapılarını açacaklarını ve "bizler reel sektörün laboratuvarı durumundayız" sözleriyle rolün önemine dikkat çekti.

Üniversiteler ve milli eğitimden destek

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, protokolün tüm paydaşları aynı zeminde buluşturmasının önemine işaret ederek, "Ankara artık sanayi ve ticarette çok güçlü bir merkez. Nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak, ülkemizin geleceği adına önemli bir güvence oluşturuyor" dedi.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünsal Sığrı, üniversitelerinde uygulamalı eğitim modelini benimsediklerini belirtti: "8 bin 500 öğrencimize her yarıyıl işletmelerde iş yeri deneyimi kazandırıyoruz. Öğrencilerimizi yalnızca istihdama değil, şirket kurmaya, patent almaya ve sanayiyle birlikte üretmeye teşvik ediyoruz."

Milli Eğitim ve İŞKUR'un perspektifi

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, gençlerin erken yaşta mesleğe yönlendirilmesinin önemine değinerek, sektörlerde iyi maaş ve yükselme fırsatlarıyla istihdam imkânları bulunduğunu ve protokolün bu açıdan büyük önem taşıdığını söyledi.

Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Ay ise İŞKUR olarak mesleki eğitimin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve iş gücü piyasasının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Diğer katılımcılar

Törende ayrıca Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurul Üyesi ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akça, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, ATO Mesleki Eğitim ve Ahilik Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili, ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran ile Genel Sekreter Yardımcıları Abdurrahman Karabudak ve İbrahim Tırpancı da yer aldı.

Protokol, mesleki eğitim ile reel sektör arasındaki bağları güçlendirerek Ankara'nın nitelikli iş gücü ihtiyacına yanıt vermeyi, istihdamı ve üretimi artırmayı hedefliyor.

