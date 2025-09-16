Bayraktar: Adıyaman 2,5 Yılda Büyük Oranda Ayağa Kalktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Adıyaman'da açıklama yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'a son 2,5 yıl içinde birçok kez geldiğini belirterek, "Her geldiğimde çok daha ilerlemiş ama bu geldiğimde, özellikle çok ciddi bir şekilde, büyük oranda ayağa kalkmış bir Adıyaman gördüm."

Bakan Bayraktar, Adıyaman Valiliği'ni ziyaret etti ve ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programına katıldı. Programda vatandaşların taleplerini dinlemek üzere sahada çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bayraktar'ın sözleri şu şekilde:

"Birincisi Adıyaman bir enerji şehri. Adıyaman Türkiye'nin en büyük petrol üreten sahalarından Karakuş Sahası'na yıllarca ev sahipliği yapmış. Günlük 8-9 bin varil üretime sahibiz. Önemli bir bölge müdürlüğümüzün olduğu Türkiye Petrolleri ve yaklaşık 2 bin 300'e yakın çalışanımızın olduğu önemli bir yer. Ama bir açıdan da önemli, o da malumunuz 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerimizden bir tanesi. Adıyaman'a geçtiğimiz 2,5 yıl içerisinde birçok kez geldim. Her geldiğimde çok daha ilerlemiş ama bu geldiğimde özellikle çok ciddi bir şekilde, büyük oranda ayağa kalkmış bir Adıyaman gördüm. Bundan dolayı çok memnunum. İnşallah geri kalan işlerde tamamlanacak ve buradaki hayat, içtimai hayat, sosyal hayat biraz daha normalleşecek."

Bakan, bölgede ekiplerin sahada çalıştığını ve yaşam şartlarını iyileştirmek için mesai harcandığını vurguladı. Adıyaman'ın misafirperver bir şehir olduğunu ifade eden Bayraktar, hizmet taleplerinin ağırlıklı olarak elektrik ve doğal gaz eksenli olduğunu belirtti.

"Elbette ki yeri gelmişken yani hizmetler, beklentiler ağırlıklı elektrik ve doğal gaz hizmetleriyle ilgili işte doğal gazın gitmediği yerlere doğal gazın intikali, giden yerlerde hizmet kalitesinin artması. Elektrik ile ilgili özellikle kırsalda ve diğer yerlerde yaşanan sorunlarla alakalı tarımsal sulamadaki sıkıntılarla alakalı meselelerimizi yakinen değerlendiriyoruz. İlgili arkadaşlarımız, teknik ekipler burada. Dolayısıyla bunlarla ilgili de inşallah bir hareket, buraya bir iyileştirmeyi de bu ziyaret vesilesiyle yapmış oluruz diyorum."

Programa, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, bazı milletvekilleri ve partililer de katıldı.