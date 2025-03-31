Apple 49. Yılında Zirvede: Piyasa Değeri 3.3 Trilyon Doları Aştı

Apple, 1 Nisan 1976'da California'daki bir garajda başlayan yolculuğu ile 49. yaşında, teknolojinin öncüsü olmayı sürdürüyor. Şirket, yapay zeka yatırımlarıyla birlikte dünyanın en değerli şirketi konumunu yeniden kazandı.

Kurucuları Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından başlatılan bu devrim niteliğindeki serüven, kullanıcı dostu bilgisayarların üretimi amacıyla yaratılan Apple I ile başladı. 1977 yılında Apple Computer adını alan firma, 1984 yılında tanıttığı Macintosh ile kişisel bilgisayar sektöründe devrim yarattı.

2001 yılında piyasaya sürülen iPod ile müzik endüstrisini dönüştüren Apple, 2007'de piyasaya çıkan iPhone ile akıllı telefon alanında çığır açtı. 2010 yılında tanıttığı iPad ile de tablet pazarında önemli bir etki yarattı.

Ürün Yelpazesi ve Piyasa Değeri

2011 yılında CEO'luk görevine Tim Cook atanmasıyla birlikte, Apple’ın ürün çeşitliliği ve küresel etkisi arttı. Yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve giyilebilir teknoloji gibi alanlara yapılan yatırımlarla yaratılan yeni ürünler, şirketin piyasa değerinin artmasına katkı sağladı.

2023 yılının şubat ayında satışa sunulan Apple Vision Pro, şirketin 2014 yılından sonraki ilk yeni ana ürün serisi olarak dikkat çekti. Geçen yıl yapılan yapay zeka atılımları ile Apple, Apple Intelligence teknolojisini tanıttı.

Akıllı Telefon Satışları ve Pazar Payı

Geçen yıl eylül ayında tanıtılan iPhone 16, yapay zeka destekli özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekti. 2024 yılında, iPhone satışlarının %1 azalmasına rağmen, Apple'ın piyasa değeri 2.6 trilyondan 3.3 trilyon dolara yükseldi.

Ancak, Çinli rakiplerin pazar paylarını artırması ve antitröst davaları gibi hukuki zorluklar, Apple'ın karşılaştığı bazı engeller oldu. 2024 yılı itibarıyla Apple, %18.7'lik pazar payı ile hala akıllı telefon pazarının lideri konumunda bulunuyor.

Hukuki Zorluklar

Apple, sektördeki üretkenliğini artırırken; antitröst davaları, gizlilik tartışmaları ve fikri mülkiyet hakları gibi konularda da yasal mücadelelerle karşı karşıya kaldı. Uygulama mağazası politikaları ve düzenleyici araştırmalar, şirkete yönelik çeşitli davaların açılmasına sebep oldu.