ABD Bütçesi Aralık 2024'te 87 Milyar Dolar Açık Verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33 azalışla 87 milyar dolara geriledi. Bu düşüş, ABD Hazine Bakanlığı'nın Aralık 2024 tarihli bütçe dengesi raporu ile duyuruldu.

Bütçe Açığı ve Beklentiler

1 Ekim 2024'te başlayıp 30 Eylül 2025'te sona erecek olan 2025 mali yılının üçüncü ayında belirlenen bütçe açığı, içerideki piyasa beklentisinin 80 milyar dolar olmasını aşarak 87 milyar dolar olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı döneminde 129 milyar dolar bütçe açığı kaydedilmişti.

Gelirler ve Harcamalar

Aralık ayında hükümetin gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 454 milyar dolara ulaştı. Öte yandan harcamalar ise yüzde 3 azalarak 541 milyar dolara geriledi.

Üç Aylık Bütçe Açığında Artış

2025 mali yılının üçüncü ayı itibarıyla toplam bütçe açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 711 milyar dolara yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 510 milyar dolar seviyesindeydi.

Mali Yılın İlk Üç Ayı ve Genel Bütçe Açığı

Mali yılın ilk üç ayındaki harcamalar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 1,8 trilyon dolara çıkarken, gelirler yaklaşık yüzde 2 azalışla 1,1 trilyon dolara geriledi. Ayrıca, 2024 mali yılında ABD'nin toplam bütçe açığı, bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 1,8 trilyon dolara yükselmiş, ülke tarihinin en büyük üçüncü bütçe açığını oluşturmuştur.