ABD'de 2,6 Milyon Tesla Araç İncelemesi Başlatıldı

ABD'de Tesla Araç İncelemesi

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), kullanıcıların araçlarını uzaktan hareket ettirebilmelerine olanak tanıyan özelliği ile ilgili kazalarda artış gözlemlemesi üzerine yaklaşık 2,6 milyon Tesla aracını incelemeye aldı.

Özelliğin Ayrıntıları

Açıklamalara göre, bazı Tesla araçlarındaki "Actually Smart Summon" özelliği, kullanıcıların telefon uygulaması üzerinden araçlarını belirlenen noktalara yönlendirmesine imkan tanıyor. Ancak bu özellik, direkleri veya park halindeki araçları tespit edemeyerek kazalara neden olduğu iddialarıyla gündeme geldi.

İnceleme Süreci

NHTSA, bu özellikten kaynaklandığı öne sürülen bir şikayet ve üç kaza raporu üzerinde detaylı inceleme gerçekleştirecek. Açıklamada, kullanıcıların telefon uygulaması aracılığıyla aracın hareketini durdurmak için çok az tepki süresine sahip olduğu belirtildi. Bu durum, potansiyel bir çarpışma riskini artırıyor.

Hangi Araçlar İncelenecek?

İncelemeye tabi olacak araç sayısının 2 milyon 585 bin olarak tahmin edildiği belirtilmektedir. Bu kapsamda 2016-2025 Model S, 2017-2025 Model 3, ve 2020-2025 Model Y otonom sürüş özelliklerine sahip araçlar değerlendirilecektir.