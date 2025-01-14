ABD'de 2033'te Ölümler Doğumları Geçecek: Nüfus Artışında Düşüş Bekleniyor

ABD'de 2033'te yıllık ölümlerin doğumları geçmesi öngörülüyor; nüfus artış hızı önümüzdeki 30 yılda yavaşlayacak.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 19:20
ABD'de 2033'te Ölümler Doğumları Geçecek: Nüfus Artışında Düşüş Bekleniyor

ABD'de 2033 itibarıyla yıllık ölüm oranlarının, doğum oranlarını geçmesi öngörülüyor. Bu öngörü, ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO) tarafından yayımlanan "Demografik Görünüm: 2025-2055" raporunda yer alıyor.

Nüfus Artış Rate ve Öngörüler

Rapora göre, ABD nüfusunun 2025'teki 350 milyon kişiden, 2055'te 372 milyon kişiye çıkarak yıllık ortalama yüzde 0,2 oranında büyümesi bekleniyor. Bu oran, 1975-2024 döneminde kaydedilen yıllık ortalama yüzde 0,9 büyüme oranının dörtte birinden az.

Gelecek İçin Demografik Değişimler

2033 itibarıyla yıllık ölümlerin doğumları geçmesinin öngörüldüğünü vurgulayan rapor, nüfus artış hızının gelecek 30 yıl boyunca genel olarak yavaşlayacağını belirtiyor. Özellikle 2025-2035 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 0,4 seviyesinden, 2036-2055 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 0,1'e düşmesi bekleniyor.

Göç ve Nüfus Dinamikleri

Rapor, net göçün giderek daha önemli bir kaynak haline geleceğine işaret ediyor. Göç olmadan, mevcut doğurganlık oranlarının bir neslin kendini yenilemesi için yetersiz kalacağı öngörülüyor ve bu durumun nüfusun 2033 itibarıyla azalmaya başlayabileceğini ortaya koyuyor.

Yaşlanma Süreci

2025-2055 döneminde, ABD nüfusunun ortalama olarak yaşlanmasının beklendiği bildiriliyor. 65 yaş ve üzerindeki bireylerin sayısının belirgin bir şekilde artacağı ve bu grubun büyüme hızının, daha genç yaş gruplarının büyüme hızından fazla olacağı ifade ediliyor.

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