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ABD'de Ağustos Ayında Yeni Konut Satışları Düştü

ABD'de ağustosta yeni konut satışları, azalmaya rağmen tahminlerin üzerinde kaldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 17:20
ABD'de Ağustos Ayında Yeni Konut Satışları Düştü

Yeni Konut Satışları Ağustosta Düşüş Gösterdi

ABD'de yeni konut satışları, ağustos ayında %4,7'lik bir azalma ile 716.000 seviyesine geriledi. Ancak, bu rakam yine de piyasa beklentilerini aşarak dikkat çekti.

Ticaret Bakanlığı'nın Verileri

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına dair yeni konut satış istatistiklerini yayınladı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre, yeni konut satışları, önceki aya göre %4,7 azalmış olup, 716.000'de belirlenmiştir. Piyasalarda ise bu rakamın 699.000 olması bekleniyordu.

Önceki Dönemle Karşılaştırma

Geçtiğimiz ay yeni konut satışları, temmuzda %10,3 artış göstererek 751.000'e yükselmişti. Ayrıca, yıllık bazda yeni konut satışlarının, ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %9,8 oranında bir artış sergilediği de görülmektedir.

Medyan Satış Fiyatları

Geçen ay satışa sunulan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık bazda %2'lik bir azalışla 420.600 dolar olarak belirlenmiştir.

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