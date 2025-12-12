DOLAR
Demirci’de Atıl Araziler Zeytin, Ceviz ve Bademle Üretime Kazandırılıyor

Demirci Belediyesi, atıl belediye arazilerini zeytin, ceviz ve bademle üretime kazandırıyor; 23 dönümde 400 zeytin fidanı dikildi, 36 dönümlük yeni dikim planlanıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 17:24
Belediye’den sürdürülebilir tarım yatırımı

Manisa’nın Demirci ilçesinde Belediye tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, atıl durumdaki araziler tarıma kazandırılıyor. Amaç, ilçede tarımsal üretimi desteklemek ve belediye kaynaklarını daha verimli kullanmak.

Belediye arazilerine zeytin, ceviz ve badem fidanları dikilerek uzun vadeli ve sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturuluyor. Seçilen fidanlar, hem bölge iklimine uyum sağlaması hem de ekonomik değeri nedeniyle tercih edildi.

Proje ile birlikte hem belediye gelirlerinin artırılması hem de ilçede tarımsal çeşitliliğin desteklenmesi hedefleniyor. Elde edilecek ürünlerin belediye hizmetlerinde değerlendirilmesi ve yeni sosyal projelere katkı sunması planlanıyor.

İlk dikim, ilçeye bağlı Kuzuköy Mahallesi Salman Mevkiindeki 23 dönüm tarlaya 400 zeytin fidanı ile gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Erkan Kara projeye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Demirci Belediyesi olarak toprağımıza sahip çıkmayı, atıl durumda bekleyen belediye arazilerini üretime kazandırmayı önemsiyoruz. Zeytin, ceviz ve badem gibi bölgemize uygun, ekonomik değeri yüksek ürünlerle uzun vadeli, sürdürülebilir bir yatırım modeli oluşturuyoruz. Bu fidanlar sadece bugün için değil, Demirci’nin yarınları için dikiliyor. Bu projeyle hem belediyemizin gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi hem de ilçemizde tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Zamanla büyüyen her fidan, Demirci’nin bereketine bereket katacak. Biz, toprağa atılan her tohumu geleceğe atılan bir adım olarak görüyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda hem ilçemize ekonomik katkı sağlayacak hem de örnek bir belediyecilik anlayışının güzel bir yansıması olacak. Demirci’mizin her karışına değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Demirci Belediyesi, önümüzdeki günlerde Şehreküstü Mahallesi Parsamaz Mevkiindeki 36 dönüm araziye ceviz ve badem fidanlarının dikilmesi için çalışmalara başlayacağını duyurdu.

