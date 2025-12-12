ESO ile İSO, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm İçin Güç Birliği

Eskişehir Sanayi Odası’ndan İstanbul Sanayi Odası’na ziyaret

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu, İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nu ziyaret ederek, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve yönetimiyle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Ziyarette iki oda arasındaki mevcut iş birlikleri detaylı biçimde ele alındı. Görüşmelerde özellikle sürdürülebilirlik, karbon yönetimi, yeşil dönüşüm, ortak stratejik araştırmalar ve mesleki eğitim alanlarında yeni ortak çalışma fırsatları değerlendirildi.

Taraflar, sanayinin geleceğine yönelik politika geliştirme, bilgi paylaşımı ve ortak projelerin güçlendirilmesi konularında karşılıklı irade ortaya koydu. Ziyaretin, kurumlar arasındaki iş birliğini daha da ileri taşıma yönünde önemli bir adım olduğu belirtildi.

İSO’nun ev sahipliğinde gerçekleşen görüşme, iki odanın ortak hedefler doğrultusunda somut projeler üretmesine ve sektörel dayanışmayı derinleştirmesine zemin hazırlaması bekleniyor.

