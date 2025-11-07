Manyas'ta İlk Kazak Fasulyesi Hasat Festivali

Manyas Kültür ve Turizm Derneği’nin düzenlediği 1. Kazak fasulyesi hasat festivali, kırsal Kocagöl Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, coğrafi işaretli ürünü ve yerel geleneği öne çıkardı.

Tarihçe

1700'lü yıllarda Çarlık Rusyası'ndan Türkiye'ye göç eden Kazakların Manyas Gölü çevresine taşıdıkları tohumlar, yöre halkı tarafından yetiştirildi. Kazakların 1962 yılında ana vatanlarına geri dönmeleriyle birlikte 1962 yılından itibaren bölgeye miras kalan Kazak fasulyesi, son yıllarda coğrafi tescil aldı.

Festivalde Neler Yapıldı

Festival kapsamında sembolik fasulye hasadı yapıldı; mahalledeki kadınlar tarafından fasulyeler ayıklandı ve alan temizliği gerçekleştirildi. Organizasyonda hem geleneksel uygulamalar hem de tanıtım faaliyetleri ön plana çıktı.

Açıklamalar ve Destekler

Manyaslılar Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Fevzi Karakaş, Kazak fasulyesinin coğrafi işaret süreci ve ürünün özelliklerini anlattı. Belediye Başkanı Ahmet Duru ise ürünün tarihçesine ilişkin bilgiler paylaştı.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Balıkesir için "Türkiye'yi doyuran il" ifadesini kullanarak kentin tarımsal potansiyeline dikkat çekti. Dr. Düzgün, 2024 üretimi için Balıkesir’deki çiftçilerin aldığı desteğin 6 milyar lira olduğunu ve il genelinde 6 bin dekar fasulye ekimi yapıldığını belirtti. Ayrıca Türkiye'de örnek, bölgede lider olacak bir konum hedeflediklerini söyledi.

Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram konuşmasında, "Çiftçilerimizle, teyzelerimizle konuştuk, bu ürünümüzü Türkiye’ye tanıtmamız lazım, coğrafi işaret alma konusunda biraz geç kalmışız. Bunu basınımızla birlikte inşallah geniş kitlelere tanıtırız" dedi.

İkramlar ve Katılımcılar

Etkinlikte konuklara ve mahalle halkına güveçte Kazak fasulyesi ve pirinç pilavı ikram edildi. Festivale Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

