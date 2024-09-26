ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Değişmedi

ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Sabit Kaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı ağustos ayına dair dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde dayanıklı mal siparişlerinin toplam tutarı, bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 289,7 milyar dolar seviyesinde sabit kaldı.

Analiz ve Beklentiler

Son yedi ay içerisinde 6 kez artış gösteren dayanıklı mal siparişlerine dair piyasalarda oluşan beklenti, bu dönemde yüzde 2,8 oranında bir azalma olacağı yönündeydi. Ancak beklenilenin aksine, siparişlerde herhangi bir değişiklik gözlemlenmedi.

Önemli Veriler

Özellikle ulaşım hariç siparişlerin %0,5 oranında bir artış göstermesi dikkat çekti. Bunun yanında, savunma kalemleri hariç siparişlerde ise yüzde 0,2 oranında bir azalma kaydedildi. Temmuz ayında ise siparişler %9,9 oranında bir artış sergilemişti.

Dayanıklı Tüketim Mallarının Önemi

Kullanım ömrü en az üç yıl olan ürünleri kapsayan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretiminin yönü hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Bu veriler, ekonomik görünüm ve sanayi sağlığı açısından kritik bir önem taşımaktadır.