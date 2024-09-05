ABD'de Hizmet Sektörü Endeksinde Artış

ABD'de Hizmet Sektörü Endeksi Ağustosta Yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustos ayında piyasa beklentilerini aşarak 0,1 puan artış gösterdi ve 51,5 değerini aldı.

ISM’in açıkladığı verilere göre, endeks temmuz ayında 51,4 olarak kaydedilmişti. Piyasalardaki beklenti ise endeksin bu dönemde 51,3 değerini alacağı yönündeydi.

Yeni Siparişler ve İstihdam Verileri

Ağustos ayında yeni siparişlere ilişkin endeks 0,6 puan yükselerek 53 değerine ulaşırken, istihdam endeksi 0,9 puan azalarak 50,2’ye geriledi. Üretim endeksi ise 1,2 puan düşüş göstererek 53,3'e indi.

Söz konusu dönemde hizmet sektöründeki 10 alt sektörden 7'sinde daralma gözlemlenirken, hizmet sektörünün en çok etkilenen alanları arasında tarım, perakende ticaret, inşaat ve konaklama hizmetleri yer aldı.

S&P Global Hizmet Sektörü PMI Verileri

Diğer yandan, S&P Global tarafından açıklanan hizmet sektörü PMI verisi ağustosta bir önceki aya göre 0,7 puan artarak 55,7’ye yükseldi. Bu artış, Mart 2022'den bu yana hizmet faaliyetlerinde görülen en hızlı yükselişi ifade ediyor. Temmuz ayındaki değer ise 55 olarak belirlenmişti.

Bileşik PMI Endeksi

Ağustos ayı içerisinde, imalat ve hizmet alanlarını kapsayan bileşik PMI verisi ise, 0,3 puan artışla 54,6’ya çıktı. Temmuz ayında bu değer 54,3 olarak kaydedilmişti.

Endekslerin 50'nin üzerindeki değer alması ekonomik genişlemeye, 50'nin altındaki değer alması ise daralmaya işaret etmektedir.