ABD'de İkinci El Konut Satışları Ocakta Düşük Seyir İzledi

ABD İkinci El Konut Satışları Ocak Ayında Düşüş Gördü

ABD'de ikinci el konut satışları ocak ayında %4,9 oranında bir düşüş yaşayarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ocak ayına yönelik ikinci el konut satış verilerini kamuoyuna açıkladı.

Satış Sayısında Azalma

Verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış şekilde, ikinci el konut satış sayısı ocakta aylık bazda 4,08 milyona düştü. Piyasa analistleri ise bu rakamın 4,13 milyon seviyesinde olmasını öngörüyordu. Geçtiğimiz yılın aralık ayında ise ikinci el konut satışları %2,9 artış göstererek 4,29 milyon olarak kaydedilmişti.

Yıllık Bazda Küçük Artış

Yıllık bazda ikinci el konut satışları ise ocakta %2'lik bir artışla dikkat çekti. Medyan konut fiyatları, ocakta yıllık bazda %4,8 artış göstererek 396,900 dolara ulaştı. Bu, medyan konut fiyatının art arda 19. ayda yıllık bazda yükseliş göstermesi anlamına geliyor.

Faiz Oranları ve Konut Satın Alabilirlik

NAR Başekonomisti Lawrence Yun, mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine rağmen “kıpırdamayı reddettiğini” ifade etti. Bu durum, yüksek konut fiyatlarıyla birleşerek konut satın alabilirliğinin büyük bir zorluk teşkil etmeye devam ettiğini gözler önüne seriyor.