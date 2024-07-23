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ABD'de İlk Spot Ethereum ETF'leri İşleme Alındı

Amerika'da Ethereum'a dayalı ilk borsa yatırım fonları (ETF) işlem görmeye başladı, yatırımcılar dikkatle izliyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:43
ABD'de İlk Spot Ethereum ETF'leri İşleme Alındı

ABD'de Ethereum ETF'leri İşleme Alındı

Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum'a dayalı ilk borsa yatırım fonları (ETF) Amerika'da işlem görmeye başladı. Bu gelişme, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin dikkatini çekti.

İlk ETF'ler Hangi Borsalarda İşlem Görüyor?

Varlık yönetim şirketleri VanEck, Franklin Templeton, Fidelity Investments, 21Shares ve Invesco’nun Ethereum ETF'leri Chicago Opsiyon Borsası'nda işlem görürken, BlackRock'ın Ethereum ETF'si Nasdaq'da işlemeye başladı.

Daha Fazla ETF'nin Gelişimi

Ayrıca, Bitwise Asset Management ve Grayscale Investments’ın Ethereum ETF'leri de New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başladı. Bu durum, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor.

SEC Onay Süreci

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bazı spot Ethereum ETF başvurularına onay vermesiyle bu sürecin hızlandığını duyurdu. Galaxy Research tarafından yayımlanan bir analizde, Ethereum ETF'lerine ilk beş ayda yaklaşık 1 milyar dolarlık giriş beklendiği ifade ediliyor.

Önceki Gelişmeler

SEC, ocak ayında spot Bitcoin ETF başvurularını onaylamıştı. Blackrock, VanEck, WisdomTree, Fidelity, Bitwise, Grayscale Investments ve Invesco, Bitcoin ETF'leri için başvuruda bulunan firmalar arasında yer alıyor.

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