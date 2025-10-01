ABD'de ISM İmalat PMI 49,1 ile Daralmanın Sürdüğünü Gösterdi

Yayın Tarihi: 01.10.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 17:56
ISM verisi: ABD imalatında daralma devam ediyor

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 49,1 değerine yükseldi. Bu seviye, piyasa beklentisi olan 49'un biraz üzerinde olsa da, sektördeki daralmanın sürdüğüne işaret ediyor.

Detaylar: üretim, yeni sipariş ve istihdam

ISM verisine göre PMI, eylülde aylık bazda 0,4 puan artış gösterdi. Endeks ağustosta 48,7 seviyesindeydi. Bu dönemde üretim endeksi aylık 3,2 puan artışla 51'e yükseldi; yeni siparişler endeksi ise 2,5 puan azalarak 48,9'a geriledi. İstihdam endeksi ise 1,5 puan artışla 45,3 oldu.

Alt sektörler: hangi alanlarda büyüme veya daralma var?

Rapor, imalat sanayisinde 5 alt sektörde büyüme, 11 sektörde ise daralma kaydedildiğini gösterdi. Büyüme kaydeden sektörler arasında petrol ve kömür ürünleri, birincil metaller, tekstil, işlenmiş metal ürünler ve çeşitli imalat sektörleri yer aldı. Daralma görülen sektörler arasında ise ahşap ürünleri, giyim, deri ve ilgili ürünler, plastik ve kauçuk ürünler, kağıt ürünleri, mobilya, kimyasal ürünler, elektrikli ekipmanlar, ulaşım ekipmanları, metal dışı mineral ürünler, makine ile bilgisayar ve elektronik ürünler sayıldı.

S&P Global nihai PMI: 52'de sabit

S&P Global de eylül ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı. Buna göre S&P Global'in PMI'sı eylülde 52 seviyesinde gerçekleşti; ağustosta ise 53 olarak kaydedilmişti.

PMI göstergesinin 50 ve üzeri değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

