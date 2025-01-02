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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Gözlemlendi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 9 bin kişi azaldı ve 211 bine düştü.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 17:01
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Gözlemlendi

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Gözlemlendi

ABD'de, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 28 Aralık 2024 ile biten haftada 211 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Bu rakam, bir önceki haftaya göre 9 bin kişilik bir azalma gösterdi.

Piyasa Beklentilerinin Altında

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Açıklamaya göre, piyasa beklentisi bu dönemde işsizlik maaşı başvuru sayısının 222 bin seviyesinde olması yönündeydi. Ancak, 211 binlik rakam ile bu beklenti karşılanamadı.

4 Haftalık Ortalama ve Devam Eden Başvurular

Geçtiğimiz hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 3 bin 500 azalarak 223 bin 250'ye geriledi. Ayrıca, 21 Aralık 2024 ile biten haftada devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı 52 bin kişi azalarak 1 milyon 844 bin oldu.

Sonuç olarak, ABD'deki işsizlik maaşı başvuru sayısındaki bu düşüş, ekonominin seyrine dair önemli bir gösterge olarak dikkat çekiyor.

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