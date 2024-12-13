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ABD'de İthalat Endeksi Kasım'da Yükselirken, İhracat Endeksi Sabit Kaldı

Kasım ayında ABD'de ithalat fiyat endeksi %0,1 artarken, ihracat fiyat endeksi değişmedi. Piyasa beklentileriyle çelişen veriler açıklandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:17
ABD'de İthalat Endeksi Kasım'da Yükselirken, İhracat Endeksi Sabit Kaldı

İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Açıklandı

ABD'de ithalat fiyat endeksi, kasım ayında önceki ayla kıyaslandığında %0,1 oranında bir artış gösterdi. Bu durum, piyasa beklentilerinin aksine gerçekleşti çünkü analistler endeksin %0,2 düşmesini öngörüyordu.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ait ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini yayınladı. İthalat fiyat endeksi, ekim ayında da %0,1 artış kaydetmişti. Kasım itibarıyla endeks, bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,3 yükseldi.

İhracat Fiyat Endeksi Sabit Kaldı

Kasım ayında ihracat fiyat endeksi ise değişiklik göstermedi. Piyasa beklentileri, ihracat fiyat endeksinin %0,2 düşmesi yönündeydi. Ekim ayında ise endeks %1 artış göstermişti. İhracat fiyat endeksi, geçen yılın aynı ayına göre %0,8 oranında bir artış kaydetti.

Analistler, ithalat fiyat endeksinin ilerleyen dönemde özellikle Donald Trump'ın uygulamaya koymayı planladığı tarifelere bağlı olarak değişiklik göstereceğini ve bu sürecin dikkatle takip edileceğini belirtiyor.

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