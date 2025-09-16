ABD'de İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Ağustos'ta %0,3 Arttı

Veri Özeti

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre iki endeks de aylık bazda artış gösterdi.

İthalat fiyat endeksi ağustosta bir önceki aya kıyasla %0,3 yükseldi. Piyasa beklentisi bu dönemde ithalat fiyat endeksinin %0,2 azalması yönündeydi. Endeks, Ocak ayından bu yana en yüksek aylık artışı kaydetti; temmuzda %0,2 artış bildirilmişti. Geçen yılın aynı dönemine göre ithalat fiyat endeksi değişim göstermedi.

İhracat fiyat endeksi ise ağustosta aylık bazda %0,3 artış kaydetti. Piyasa beklentisi ihracat fiyat endeksinin bu dönemde %0,1 azalması yönündeydi. Endeks temmuzda da %0,3 artmıştı. İhracat fiyat endeksi, geçen yılın aynı ayına göre %3,4 artış gösterdi.

Veriler, piyasa beklentilerinin aksine hem ithalat hem de ihracat fiyatlarında beklenenden daha güçlü bir aylık yükseliş olduğunu ortaya koydu.