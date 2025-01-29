ABD'de Mal Ticareti Açığı Rekor Seviyeye Ulaştı

ABD'de Mal Ticareti Açığı Tarihî Rekor Kırdı

ABD'de mal ticareti açığı, geçen yıl Aralık ayında kaydedilen verilerle birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Açıklanan verilere göre, mal ticareti açığı, bir önceki aya kıyasla %18 artış göstererek 122,1 milyar dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığı Açıklamaları

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stokları ile ilgili Aralık 2024 verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, yılın son ayında meydana gelen "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan bu duruma ilişkin rakamlar, 105,3 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin de üzerinde bir artışla kaydedilmiş oldu. Kasım 2024’te bu rakam 103,5 milyar dolar düzeyindeydi.

İhracat ve İthalat Rakamları

Geçen yıl Aralık ayında mal ihracatı, bir önceki aya göre 7,8 milyar dolar azalarak 167,5 milyar dolara indi. Aynı dönemde mal ithalatı ise 10,8 milyar dolar artış göstererek toplam 289,6 milyar dolara ulaştı.

Stoklarda Gözlemlenen Düşüşler

Söz konusu dönemde, toptan eşya stokları yüzde 0,5 azalarak 898 milyar dolara düşerken, perakende stokları da yüzde 0,3 oranında bir gerileme ile 823,3 milyar dolara geriledi.

Bu veriler, ABD'nin dış ticaret dengesindeki daralmanın boyutunu ve ülkenin ekonomik dinamiklerini gözler önüne seriyor.