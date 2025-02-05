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ABD'de Mortgage Faizleri Düşüyor: Başvurularda Artış Yaşanıyor

ABD'de mortgage faizi düştü, başvurular arttı. 30 yıllık kredinin faizi %6,97'ye gerileirken, başvurular %2,2 yükseldi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:50
ABD'de Mortgage Faizleri Düşüyor: Başvurularda Artış Yaşanıyor

Mortgage Faiz Oranları Düşerken, Başvurular Artıyor

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçtiğimiz hafta %6,97'ye düşerken, mortgage başvurularında ise %2,2 lik bir artış gözlemlendi.

Mortgage Verileri Açıkladı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) tarafından açıklanan verilere göre, 31 Ocak ile sona eren haftada mortgage başvuruları önceki haftaya göre %2,2 artış gösterdi. Bu süreçte konut satın almaya yönelik başvurular %4 azalmışken, yeniden finansman başvuruları %12 oranında yükseldi.

Faiz Oranlarındaki Değişimler

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçtiğimiz hafta %7,02'den %6,97'ye düşerken, 15 yıl vadeli mortgage için faiz oranı da %6,37'den %6,36'ya geriledi.

Uzman Görüşleri

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, konut kredisi faizlerinin ABD'de düşen Hazine tahvili faizi ile paralel olarak azaldığını belirterek, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının son altı haftanın en düşük seviyesine düştüğünü ifade etti.

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