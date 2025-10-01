ABD'de Özel Sektör İstihdamı Eylülde 32 Bin Azaldı

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:21
ADP raporu: Beklentilerin tersine işgücü piyasasında temkinli görünüm

ADP Araştırma Enstitüsü ve Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle yayımlanan eylül ayı ulusal istihdam raporuna göre, ABD'de özel sektör istihdamı eylülde 32 bin kişi azaldı.

Piyasa beklentileri, özel sektör istihdamının bu dönemde 52 bin kişi artacağı yönündeydi. Ayrıca ağustos ayı verisi, önceki 54 bin kişilik artıştan 3 bin kişilik azalışa revize edildi.

İstihdam değişimleri şirket ölçeğine göre de farklılık gösterdi: küçük ölçekli işletmelerde 40 bin ve orta ölçekli işletmelerde 20 bin azalma kaydedilirken, büyük ölçekli işletmelerde 33 bin kişilik artış gözlendi.

Sektör bazında ise istihdam, hizmet sektöründe 28 bin ve üretim sektöründe 3 bin kişilik düşüş yaşadı.

ADP özel istihdam verisi, 26 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanıyor. Rapora göre eylülde yıllık ücret yüzde 4,5 arttı.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, veriye ilişkin değerlendirmesinde, ikinci çeyrekteki güçlü ekonomik büyümeye rağmen bu ay açıklanan verilerin ABD’li işverenlerin istihdam konusunda temkinli davrandığına dair gözlemleri doğruladığını belirtti.

