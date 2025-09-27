ABD'de Petrol Sondaj Kuleleri 6 Artışla 424'e Yükseldi

Baker Hughes haftalık verileri

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verilerine göre, 19-26 Eylül döneminde ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı bir önceki haftaya göre 6 artarak 424'e yükseldi.

Veriler, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısının son bir yılda ise 60 azaldığını gösteriyor.

Petrol fiyatlarında hafta sonu kapanışları

Perşembe gününü 69,42 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 70,13 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 64,98 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili ise perşembe gününü 65,72 dolar seviyesinde tamamlamıştı.