ABD'de Petrol Sondaj Kuleleri 6 Artışla 424'e Yükseldi

Baker Hughes verilerine göre 19-26 Eylül döneminde ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 6 artarak 424'e çıktı; son bir yılda 60 azalma kaydedildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 09:09
ABD'de Petrol Sondaj Kuleleri 6 Artışla 424'e Yükseldi

ABD'de Petrol Sondaj Kuleleri 6 Artışla 424'e Yükseldi

Baker Hughes haftalık verileri

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verilerine göre, 19-26 Eylül döneminde ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı bir önceki haftaya göre 6 artarak 424'e yükseldi.

Veriler, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısının son bir yılda ise 60 azaldığını gösteriyor.

Petrol fiyatlarında hafta sonu kapanışları

Perşembe gününü 69,42 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 70,13 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 64,98 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili ise perşembe gününü 65,72 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nda Güncelleme: KGK Uluslararası Değişiklikleri Mevzuata Aldı
2
TÜRİB: Tarım Vadeli İşlemler Piyasası 2026'da Hayata Geçecek
3
EPDK, Petrol ve LPG Promosyon Kararında Değişiklik Yaptı
4
Fed 25 Baz Puan İndirdi: Federal Fon Oranı Tahminleri Aşağı Yönlü Revize Edildi
5
Kilis'te Ünlü Zabaran Patlıcanının Hasadı Başladı
6
ABD'de Petrol Sondaj Kuleleri 6 Artışla 424'e Yükseldi
7
Bakan Bayraktar: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan Petrol Akışı Yeniden Başladı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı