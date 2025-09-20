ABD'de petrol sondaj kulesi 2 arttı, sayı 418'e çıktı

Baker Hughes verilerine göre 12-19 Eylül'de ABD'de sondaj kulesi sayısı 2 artarak 418 oldu; yıllık düşüş 70. Brent ve WTI fiyatları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 10:50
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 418'e yükseldi

Baker Hughes'un haftalık verilerine göre, 12-19 Eylül döneminde ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı bir önceki haftaya göre 2 artarak 418 oldu.

Verilere göre, ülkedeki sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 70 azaldı.

Petrol fiyatlarında son durum

Brent petrol, perşembe gününü varil başına 67,11 dolardan kapatırken, cuma gününü 66,12 dolar seviyesinden tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma günü 62,32 dolar düzeyinde kapanırken, perşembe gününü 63,31 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

