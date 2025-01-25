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ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düşüşte: Bu Hafta 6 Kulenin İlgisi Azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 azalarak 472'ye geriledi. Brent ve WTI petrol fiyatları ise yükseldi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 09:30
ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düşüşte: Bu Hafta 6 Kulenin İlgisi Azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta itibarıyla 6 adet azalarak 472'ye geriledi. Bu veriler, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes tarafından yayımlanan haftalık raporda yer aldı.

18-24 Ocak tarihleri arasında kaydedilen bu düşüş, ülkede son bir yılda gerçekleşen 27 kulenin kaybını da gözler önüne seriyor. Bu durum, ABD'nin enerji üretimindeki değişimleri ve piyasa dinamiklerini etkileyen önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Petrol fiyatlarının durumu da dikkat çekici. Perşembe günü 77,30 dolar seviyesini kapatan Brent petrolün varil fiyatı, Cuma günü 77,54 dolar seviyesine yükseldi. Ayrıca Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cumayı 74,40 dolar ile tamamladı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 74,13 dolar seviyesinde kapatmıştı.

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