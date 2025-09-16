ABD'de sanayi üretimi ağustosta yüzde 0,1 arttı
ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan verilere göre, ülkede sanayi üretimi ağustos ayında önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.
Beklentiler ve önceki dönem
Piyasa beklentileri sanayi üretiminin söz konusu dönemde yüzde 0,1 azalacağı yönündeydi. Beklentilerin aksine ağustosta artış kaydedilirken, temmuz ayında üretim yüzde 0,4 gerilemişti.
Yıllık ve imalat verileri
Sanayi üretimi ağustosta yıllık bazda yüzde 0,9 arttı. İmalat sanayi üretimi ise ağustosta yüzde 0,2 yükseldi; piyasa beklentileri imalatın yüzde 0,2 düşmesi yönündeydi. İmalat üretimi temmuzda yüzde 0,1 azalmıştı.
Kapasite kullanım
Aynı dönemde kapasite kullanım oranı değişim göstermeyerek yüzde 77,4 seviyesinde gerçekleşti; bu oran piyasa beklentileriyle uyumlu bulundu.