ABD'de sanayi üretimi ağustosta yüzde 0,1 arttı

Fed verilerine göre ABD sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 0,9 artış gösterdi; imalat üretimi yüzde 0,2 yükseldi, kapasite kullanım yüzde 77,4'te kaldı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:53
ABD'de sanayi üretimi ağustosta yüzde 0,1 arttı

ABD'de sanayi üretimi ağustosta yüzde 0,1 arttı

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan verilere göre, ülkede sanayi üretimi ağustos ayında önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

Beklentiler ve önceki dönem

Piyasa beklentileri sanayi üretiminin söz konusu dönemde yüzde 0,1 azalacağı yönündeydi. Beklentilerin aksine ağustosta artış kaydedilirken, temmuz ayında üretim yüzde 0,4 gerilemişti.

Yıllık ve imalat verileri

Sanayi üretimi ağustosta yıllık bazda yüzde 0,9 arttı. İmalat sanayi üretimi ise ağustosta yüzde 0,2 yükseldi; piyasa beklentileri imalatın yüzde 0,2 düşmesi yönündeydi. İmalat üretimi temmuzda yüzde 0,1 azalmıştı.

Kapasite kullanım

Aynı dönemde kapasite kullanım oranı değişim göstermeyerek yüzde 77,4 seviyesinde gerçekleşti; bu oran piyasa beklentileriyle uyumlu bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB Uyumlu Yönetmelik: Motorlu Araçlar ve Römork Güvenliği Yenilendi
2
New York Borsası Fed İndirim Beklentileriyle Hafif Yükseldi
3
ABD'de sanayi üretimi ağustosta yüzde 0,1 arttı
4
ECMA Kongresi 16 Yıl Sonra İstanbul'da: "Gelecek Karton Ambalaj ile Parlak"
5
Türkiye ile Kanada Sürdürülebilir Madencilik Protokolü İmzaladı
6
Türk Dünyası Sigorta Birliği Şuşa’da İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi
7
Kayseri'de 1,5 Ton Mühürsüz Et İmha Edildi

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa