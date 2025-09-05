DOLAR
ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 22 bin arttı, işsizlik %4,3'e çıktı

ABD'de ağustos tarım dışı istihdam 22 bin arttı; beklenti 75 bindi. İşsizlik yüzde 4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 16:21
ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta beklentilerin çok altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan ağustos istihdam raporuna göre, ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam 22 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin çok altında kaldı. Analistler artışın 75 bin olmasını öngörmüştü.

Verilerde sektör dağılımı ve revizyonlar

Raporda, istihdamın ağustosta en çok sağlık hizmetleri sektöründe arttığı, buna karşılık federal hükümet, madencilik, taş ocakçılığı ile petrol ve gaz çıkarma sektörlerinde istihdam kayıpları görüldüğü belirtildi. Haziran verisi aşağı, temmuz verisi ise yukarı yönlü revize edildi: haziran ayındaki tarım dışı istihdam değişimi 14 bin artıştan 13 bin azalışa; temmuz için ise 73 binden 79 bine çıkarıldı.

İşsizlik ve ücretlerdeki gelişmeler

İşsizlik oranı ağustosta 0,1 puan artarak yüzde 4,3 seviyesine çıktı; bu, Ekim 2021'den bu yana görülen en yüksek işsizlik oranı oldu. Ülkedeki işsiz sayısı bir önceki aya göre 148 bin kişi artarak 7 milyon 384 bin'e yükseldi. İş gücüne katılma oranı yüzde 62,2'den yüzde 62,3'e çıktı.

Haftalık ortalama çalışma saati ağustosta değişmeyerek 34,2 saatte kaldı. ABD Merkez Bankası'nın izlediği ortalama saatlik kazançlar ise aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %3,7 artışla 36,53 dolar seviyesine ulaştı.

Yayımlama öncesi teknik sorun uyarısı

ABD Çalışma Bakanlığı'na bağlı Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), rapor yayımlanmadan önce internet sitesinde bir süreliğine "Üzgünüz, şu anda teknik sorunlar yaşıyoruz" uyarısı yayınladı. Uyarı raporun gecikebileceğine dair endişe yaratmış olsa da, istihdam verisi planlandığı saatte açıklandı.

Siyasi tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump, temmuz ayı verilerinin zayıf gelmesinin ardından istatistiğin hazırlanmasından sorumlu yetkilinin görevden alınmasını istemişti. Trump, verilerin eski Başkan Joe Biden tarafından atanan Çalışma İstatistikleri Komiseri Erika McEntarfer tarafından hazırlandığını belirterek usulsüzlük iddiasında bulunmuştu. Ayrıca Trump, komiserlik için ekonomist E.J. Antoni'yi aday gösterdiğini duyurmuştu.

Rapor, ekonomik göstergeler ve Fed politikaları açısından yakından izlenmeye devam ediyor.

