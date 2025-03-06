ABD'de Tarım Dışı Verimlilik 2024'te Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi

2024'ün son çeyreğinde ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği yüzde 1,5 arttı; birim emek maliyeti ise önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 yükseldi.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 17:30
ABD'de Tarım Dışı Verimlilik 2024'te Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi

Tarım Dışı Verimlilikte Beklenenden Güçlü Bir Artış

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, 2024'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti. Bu gelişme, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin nihai verilerle ortaya kondu.

Birim Emek Maliyetinde Düşük Artış

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde tarım dışı iş gücü verimliliğinin artışı %1,5 olarak gerçekleşirken, piyasa beklentisi %1,2 seviyesindeydi. Önceki çeyrek olan Temmuz-Eylül döneminde ise bu rakam %2,2 olarak belirlenmişti.

Üretim ve Çalışma Saatlerindeki Artışlar

Üretim, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %2,4 ve çalışma saati %0,8 oranında artmış durumda. Tarım dışı verimlilik, Temmuz-Eylül döneminde yıllık bazda da %2 büyüme göstermiştir.

Birim Emek Maliyeti Beklentileri Aşamadı

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, geçen yılın Ekim-Aralık döneminde bir önceki çeyreğe göre %2,2 artış gösterdi. Bu dönemdeki artış beklentisi %3 düzeyindeydi. Önceki çeyrek olan üçüncü çeyrekte ise birim emek maliyeti %0,8 yükselmeyi başarmıştı.

2024'ün son çeyreğinde yıllık bazda birim emek maliyeti de %2 artışla sonuçlandı.

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