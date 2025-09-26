ABD'de Tüketici Güven Endeksi Eylülde Revize Edildi: 55,1

Michigan Üniversitesi verilerine göre ABD tüketici güven endeksi eylülde aşağı yönlü revize edilerek 55,1'e geriledi; beklenti ve enflasyon algısı zayıfladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 18:01
ABD'de Tüketici Güven Endeksi Eylülde Revize Edildi: 55,1

ABD'de Tüketici Güven Endeksi Eylülde Aşağı Yönlü Revize Edildi

Michigan Üniversitesi verileri: Eylül nihai verisi 55,1

Michigan Üniversitesi tarafından hazırlanan tüketici güven endeksinin Eylül ayına ilişkin nihai verisi, aşağı yönlü revizyonla 55,1 olarak açıklandı.

Veriye göre endeks, bir önceki aya kıyasla 3,1 puan düşüş kaydederek mayıstan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu ayın öncü verisi daha önce 55,4 olarak bildirilmişti.

Hatırlanacağı üzere tüketici güven endeksi Ağustos ayında 58,2 olarak ölçülmüştü.

Alt göstergeler ve enflasyon beklentileri

Amerikalıların finansal koşullara ilişkin değerlendirmesini yansıtan mevcut ekonomik koşullar endeksi, Eylül'de 1,3 puan düşüşle 60,4 seviyesine geriledi. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini gösteren tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 4,2 puan azalarak 51,7'ye indi.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi Eylül'de %4,8'den %4,7'ye gerilerken, uzun vadeli enflasyon beklentisi %3,5'ten %3,7'ye yükseldi.

Michigan Üniversitesi değerlendirmesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, ülke genelinde özellikle iş gücü piyasaları ve iş koşullarına yönelik makroekonomik beklentilerin düştüğünü, kişisel beklentilerin de gelirlere ilişkin zayıflayan görünümle birlikte azaldığını belirtti.

Hsu, tüketicilerin yüksek fiyatların devam etmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını kaydederek, "Bu ay yapılan görüşmeler, tüketicilerin hem yüksek enflasyon beklentisi hem de iş gücü piyasalarının zayıflama riski nedeniyle baskı hissettiklerini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Haftalık Yatırım Özeti: BIST 100, Dolar/TL ve Altının Performansı
2
BIST 100 Gün Sonu: Endeks %1,99 Düştü, Kapanış 11.151,20
3
BIST 100 %1,99 Düştü — Bankacılık ve Holding Endeksleri Sert Geriledi
4
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasada Güncel Alış-Satış Fiyatları
5
Hatay'da pamuk hasadı başladı: 290 bin dekar, 140 bin ton rekolte bekleniyor
6
New York Borsası Enflasyon Verisiyle Yükseldi — Dow, S&P 500, Nasdaq Artıda
7
TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30) — Güncel USD, EUR, GBP

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı