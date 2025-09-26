ABD'de Tüketici Güven Endeksi Eylülde Revize Edildi: 55,1

ABD'de Tüketici Güven Endeksi Eylülde Aşağı Yönlü Revize Edildi

Michigan Üniversitesi verileri: Eylül nihai verisi 55,1

Michigan Üniversitesi tarafından hazırlanan tüketici güven endeksinin Eylül ayına ilişkin nihai verisi, aşağı yönlü revizyonla 55,1 olarak açıklandı.

Veriye göre endeks, bir önceki aya kıyasla 3,1 puan düşüş kaydederek mayıstan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu ayın öncü verisi daha önce 55,4 olarak bildirilmişti.

Hatırlanacağı üzere tüketici güven endeksi Ağustos ayında 58,2 olarak ölçülmüştü.

Alt göstergeler ve enflasyon beklentileri

Amerikalıların finansal koşullara ilişkin değerlendirmesini yansıtan mevcut ekonomik koşullar endeksi, Eylül'de 1,3 puan düşüşle 60,4 seviyesine geriledi. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini gösteren tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 4,2 puan azalarak 51,7'ye indi.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi Eylül'de %4,8'den %4,7'ye gerilerken, uzun vadeli enflasyon beklentisi %3,5'ten %3,7'ye yükseldi.

Michigan Üniversitesi değerlendirmesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, ülke genelinde özellikle iş gücü piyasaları ve iş koşullarına yönelik makroekonomik beklentilerin düştüğünü, kişisel beklentilerin de gelirlere ilişkin zayıflayan görünümle birlikte azaldığını belirtti.

Hsu, tüketicilerin yüksek fiyatların devam etmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını kaydederek, "Bu ay yapılan görüşmeler, tüketicilerin hem yüksek enflasyon beklentisi hem de iş gücü piyasalarının zayıflama riski nedeniyle baskı hissettiklerini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.