ABD'de Tüketici Güveni Mart'ta Düşüş Yaşadı

Konferans Tüketici Güven Endeksi Düşüşte

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, mart ayında aylık 7,2 puan azalışla 92,9 seviyesine gerileyerek, üst üste dördüncü ay boyunca düşüş kaydetti.

Tüketici Güveninde Dikkat Çeken Düşüş

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Mart ayında endeksin 94,2 puan olarak öngörüldüğü belirtilse de, gerçek değer 92,9 oldu.

Geçtiğimiz ay, şubat ayında bu endeks 100,1 olarak hesaplanmıştı. Mart ayında, tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına bakış açılarını yansıtan Mevcut Durum Endeksi ise 3,6 puan düşerek 134,5 oldu.

Beklentiler Düşüşte

Tüketicilerin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi aynı dönemde 9,6 puan azalışla 65,2'ye geriledi. Bu gösterge, gelecekteki resesyon beklentilerine işaret eden 80 eşik değerinin oldukça altında kalmasıyla son 12 yılın en düşük seviyesine ulaştı.

Yükselen Enflasyon Beklentileri

Conference Board Kıdemli Ekonomisti Stephanie Guichard, tüketici güveninin dördüncü ayda da gerilediğini ve bu durumun ekonomi ile iş gücü piyasasına ilişkin endişelerin tüketicilerin kişisel durumlarına olan değerlendirmelerine yayıldığını belirtti.

Guichard, tüketicilerin son dönemdeki piyasa dalgalanmalarına tepki olarak, 2023 sonundan itibaren ilk kez borsa hakkında olumsuz düşünmeye başladığını ifade etti. Bu bağlamda, şubatta %5,8 olan 12 aylık ortalama enflasyon beklentisinin mart ayında %6,2'ye yükseldiğini kaydetti. Ayrıca, temel gıda maddeleri olan yumurta gibi ürünlerin yüksek fiyatları ve tarifelerin etkisi üzerine tüketicilerin endişelerinin sürdüğünü vurguladı.