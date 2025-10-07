ABD'de Tüketici Kredileri Ağustos'ta Beklentilerin Altında: Artış 400 Milyon Dolar

ABD'de tüketici kredileri ağustosta beklentilerin altında 400 milyon dolar artarak 5,1 trilyon dolara yükseldi; piyasa beklentisi 12,9 milyar dolardı.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 22:54
ABD'de tüketici kredileri ağustosta beklentilerin altında kaldı

Fed verileri: Artış 400 milyon dolar, piyasa beklentisi 12,9 milyar dolar

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici kredileri ağustos ayında önceki aya kıyasla yaklaşık 400 milyon dolar artış gösterdi ve toplam hacim 5,1 trilyon dolar oldu.

Piyasa beklentisi ise tüketici kredilerinin bu dönemde 12,9 milyar dolar artacağı yönündeydi; gerçekleşen artış bu beklentilerin oldukça altında kaldı.

Aylık bazda bakıldığında, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler 6 milyar dolar azaldı, buna karşın ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 6,3 milyar dolar yükseldi.

Yıllık bazda ise tüketici kredileri %0,1 artış kaydetti. Bu kapsamda devir yapan krediler yıllık %5,5 azaldı, devir yapmayan krediler ise %2 yükseldi.

Veriler, tüketici kredi eğilimlerinde segmentler arasında belirgin farklılaşma olduğunu gösterirken, toplam kredi büyümesinin piyasa beklentilerinin gerisinde kalması dikkat çekti.

