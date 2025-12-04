AYESOB Başkanı Künkcü: Esnafa 2,5 Milyon TL Makine Kredisi 2026'da Başlıyor

AYESOB Başkanı Künkcü: Esnafa 2,5 Milyon TLlik makine kredisi 01 Ocak 2026’da başlıyor

Esnaf ve küçük işletmelere önemli destek

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, esnaf ve küçük işletmeler için büyük önem taşıyan yeni kredi destek paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Künkcü, Esnaf Kredi Kooperatifleri aracılığıyla yerli ve sıfır makine alımlarında işletmelere 2,5 milyon TL’ye kadar kredi desteğinin 01 Ocak 2026 tarihinden itibaren verilmeye başlanacağını belirtti. Bu adımın üretim kapasitesini artırma ve işletmelerin modernleşme sürecini hızlandırma açısından son derece değerli olduğunu vurguladı.

Başkan Künkcü, desteğin kapsamını açıklarken şu ifadeleri kullandı: "Bu destek; üretimde güçlenmek, iş hacmini büyütmek, teknolojik dönüşüme ayak uydurmak ve tesisleşme-sanayileşme yolunda daha sağlam adımlar atmak isteyen tüm esnaflarımız için önemli bir fırsattır. İşletmesini yenilemek, verimli hale getirmek veya makine parkını güncellemek isteyen herkes için ciddi bir avantaj sunuyor."

Kredi desteğinden yararlanabilmek için SGK ve vergi borcu bulunmaması gerektiğini hatırlatan Künkcü, borçlarını yapılandırmış olan işletmelerin de destekten faydalanabileceğini ifade etti. Esnafların bu hususa özellikle dikkat etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Künkcü açıklamasını şu dileklerle tamamladı: "Tüm esnaflarımıza bol kazanç, bereketli işler diliyorum. Bu desteklerin işlerinizi büyütmeye, hedeflerinize daha hızlı ulaşmaya katkı sunmasını temenni ediyorum. Yolunuz açık, işiniz daim olsun."

AYDIN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANI MUHAMMET ALİ KÜNKCÜ, ESNAF VE KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN YENİ KREDİ DESTEK PAKETİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.