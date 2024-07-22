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Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

Araç kiralama sektöründe sunduğu avantajlarla dikkat çeken kampanya, yaz döneminde tatil planları yapanlara büyük kolaylık sağlıyor. Günlük araç kiralamada indirim ve 5.000 TL üzeri kiralamalarda 500 TL Bankkart Lira hediye fırsatı sunuluyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 16:50
Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

Bu cazip kampanyadan faydalanmak isteyenlerin öncelikle Bankkart Mobil veya bankkart.com.tr üzerinden kampanyaya katılması gerekiyor. Katılım sonrasında %20 indirimden yararlanmak için "ZİRAATFİLO" yazıp 4757’ye SMS göndererek alınacak indirim kodunun, ZiraatFİLO web sitesindeki "Promosyon Kodu" alanına girilmesi gerekiyor.

Araç rezervasyonları, sadece ziraatfilo.com.tr, ZiraatFİLO Çağrı Merkezi ve ZiraatFİLO şubelerinden yapılabiliyor. Bankkart ile ZiraatFİLO’dan yapılan yurt içi araç kiralama işlemlerinde, liste fiyatları üzerinden %20 indirim uygulanıyor. Çağrı merkezi (0850 353 93 93) üzerinden yapılacak işlemler için ise indirim kodunun temsilciye iletilmesi gerekiyor.

Bankkart ile Kolaylıkla Faydalanın

Kampanyadan faydalanmak için işlemlerin Bankkart POS cihazlarından yapılması şart.. Ancak, bir müşteri en fazla 500 TL Bankkart Lira kazanabilir.

Kampanya, tüm kiralık araç gruplarında geçerli olup, kiralama işleminin müşterinin kendisi adına yapılması ve aracı teslim alacak kişi ile kiralayan kişinin aynı olması gerekiyor. Kampanya sadece araç kiralamalarda geçerli olup, ek ürün ve hizmetlerde geçerli değil.

Tarihler ve Geçerlilik Koşulları

Kampanya, 1-29 gün arası kiralamalarda geçerli olup, 1 Temmuz - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak ve 1 Temmuz - 31 Aralık 2024 arasında gerçekleşecek ZiraatFİLO araç kiralamalarında uygulanacak. Kazanılan Bankkart Liralar, kiralama işlemi sonrasında anında yüklenecek.

Kampanya sadece araç kiralamalarında geçerli ve bir müşteri en fazla 500 TL Bankkart Lira kazanabilir.

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