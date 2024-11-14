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ABD'de Üretici Enflasyonu Ekim'de Beklentileri Aştı

ABD'de Ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi yıllık %2,4 artış göstererek tahminleri geçti. Çekirdek ÜFE de yükseliş kaydetti.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:54
ABD'de Üretici Enflasyonu Ekim'de Beklentileri Aştı

ABD'de Üretici Enflasyonu Ekim'de Beklentilerin Üstünde

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Ekim ayında aylık %0,2 artış gösterirken, yıllık bazda %2,4'lük bir artışla tahminlerin üzerinde bir performans sergiledi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan Ekim ayı ÜFE verilerine göre, sipariş fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,2 yükseldi. Piyasa beklentileriyle uyumlu olan bu artış, Eylül ayında %0,1 olarak kaydedilmişti.

Yıllık bazdaki artış ise %2,4 olarak belirlendi. Geçtiğimiz ay yıllık %2,3'te kalması beklenen üretici enflasyonu, Eylül ayında %1,9'luk bir artış göstermişti.

Çekirdek ÜFE, değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutarak Ekime ait aylık %0,3 ve yıllık %3,1 artış yaşadı. Çekirdek üretici fiyatlarının yıllık %3 seviyesinde kalması tahmin ediliyordu. Eylül ayında çekirdek ÜFE, aylık %0,2 ve yıllık %2,9 artış kaydetmişti.

ÜFE, üretim süreçlerinde kullanılan girdi fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatları ve genel enflasyon hakkında ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini yakından takip ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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