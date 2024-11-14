ABD'de Üretici Enflasyonu Ekim'de Beklentileri Aştı

ABD'de Üretici Enflasyonu Ekim'de Beklentilerin Üstünde

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Ekim ayında aylık %0,2 artış gösterirken, yıllık bazda %2,4'lük bir artışla tahminlerin üzerinde bir performans sergiledi.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan Ekim ayı ÜFE verilerine göre, sipariş fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,2 yükseldi. Piyasa beklentileriyle uyumlu olan bu artış, Eylül ayında %0,1 olarak kaydedilmişti.

Yıllık bazdaki artış ise %2,4 olarak belirlendi. Geçtiğimiz ay yıllık %2,3'te kalması beklenen üretici enflasyonu, Eylül ayında %1,9'luk bir artış göstermişti.