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ABD'de Yeni Konut Satışları Aralık'ta Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi

ABD'de yeni konut satışları Aralık 2024'te %3,6 artarak piyasa beklentilerini aştı; medyan fiyat ise 427 bin dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 19:31
ABD'de Yeni Konut Satışları Aralık'ta Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi

ABD'de Yeni Konut Satışlarında Beklenmedik Artış

ABD'de yeni konut satışları, Aralık 2024'te %3,6 oranında bir artışla, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ABD Ticaret Bakanlığı, aralık ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini kamuoyuna duyurdu.

Satış Rakamları ve Piyasa Beklentileri

Buna göre, ülkede mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yeni konut satış sayısı 698 bine çıkarak önemli bir ivme kazandı. Piyasa beklentisi ise yeni konut satışlarının 669 bin olması yönündeydi. Geçtiğimiz ay, yani Kasım 2024'te yeni konut satışları %9,6 artış göstererek 674 bin seviyesine ulaşmıştı.

Yıllık Artış Oranı ve Medyan Satış Fiyatı

Yıllık bazda da yeni konut satışları, Aralık 2024'te %6,7 oranında bir artış kaydetti. Ayrıca, geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık bazda %2 artışla 427 bin dolar olarak belirlendi.

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