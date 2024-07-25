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ABD Ekonomisi İkinci Çeyrekte Beklentileri Aştı

ABD ekonomisi, 2023 ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,8 büyüme kaydetti, piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 16:09
ABD Ekonomisi İkinci Çeyrekte Beklentileri Aştı

ABD Ekonomisi İkinci Çeyrekte Yüzde 2,8 Büyüdü

2023 yılı ikinci çeyreğinde, ABD ekonomisi, piyasa beklentilerini aşarak

%2,8 büyüme kaydetti. Bu büyüme oranı, analistlerin %2 olarak öngördüğü beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Girişimlerin ve Tüketicilerin Rolü

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini paylaşarak bu büyümenin sebeplerini açıkladı. Ekonominin bu çeyrek performansında, tüketici harcamaları, özel stok yatırımları ve konut dışı sabit yatırımlarındaki artış belirgin rol oynadı.

İthalat ve Harcama Trendleri

İthalatın da artış gösterdiği bu dönemde, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi %2,6 oranında yükseldi. Bu rakam, ilk çeyrekte kaydedilen %3,4'lük artıştan aşağıda kalsa da, piyasa beklentilerini karşılamış oldu.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise, gıda ve enerji harcamalarını hariç tutularak %2,9 arttı. Önceki çeyrekte bu oran %3,7 olmuştu.

Geçmiş Performansa Bakış

Gözden kaçmaması gereken bir husus, ABD ekonomisinin 2023 yılının ilk çeyreğinde %1,4'lük bir büyüme göstermiş olmasıdır. Bu durum, ikinci çeyrek performansının, iyileşme sembolü olarak değerlendirilmesine yol açmaktadır. Ekonomik büyüme, tüketici güvenini artırarak genel ekonomik tabloyu olumlu yönde etkilemektedir.

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