ABD Enerji Enformasyon İdaresi Petrol Fiyatı Tahminini Aşağı Yönlü Revize Etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nden Yeni Petrol Tahminleri

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2024 yılı için petrol fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu. EIA'nın son raporu, küresel petrol stoklarındaki azalma nedeniyle fiyatların ikinci yarıda artmasının öngörüldüğünü belirtiyor.

Petrol Fiyatları Üzerindeki Etkiler

Brent petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 84,44 dolar, Batı Teksas türü ham petrol (WTI) içinse 80,21 dolar olacağı tahmin ediliyor. Önceki tahminler sırasıyla 86,37 dolar ve 82,03 dolardı.

Küresel Stoklardaki Düşüş

Küresel petrol stoklarının yılın ilk yarısında günde yaklaşık 400 bin varil, ikinci yarısında ise 800 bin varil azalması bekleniyor. Bu azalmada, OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin üretim kesintileri önemli bir rol oynuyor.

ABD'de Ham Petrol Üretimi

Bu yıl için ABD'nin günlük ham petrol üretiminin 13 milyon 230 bin varil olması bekleniyor ve bu rakam 2025'te 13 milyon 690 bin varile yükselebilir. Küresel petrol arzının günlük 102 milyon 360 bin varil olması beklenirken, tüketimin ise 102 milyon 940 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Talep Tahmini ve Ekonomik Faktörler

EIA, talep tahminlerini aşağı yönlü revize ederek, bu durumun büyük ölçüde Çin'deki ekonomik yavaşlamadan kaynaklanan dizel tüketimindeki düşüşle ilgili olduğunu vurguladı.