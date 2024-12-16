TOBB ETÜ'den Yerli Enerji Hamlesi: Konteyner Tipi HES Projesi Tanıtılıyor

TOBB ETÜ'den Çarpıcı Enerji Projesi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) işbirliğiyle geliştirdiği "İZSU Konteyner Tipi Hidroelektrik Santral (HES) Projesi"nin tanıtımını yarın gerçekleştirecek.

Projenin Detayları

Projenin amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Karabağlar Pompa İstasyonu'nda, isale hattı üzerinde bulunan enerji kırıcı vanayla, şehir şebeke suyundan elektrik enerjisi üretmek. Bu çözümlerle, boşa giden şehir şebeke suyundaki enerji geri kazanılarak, yerel yönetimlerin enerji maliyetlerini düşürmeyi hedefleniyor.

Özel Tasarım ve Verimlilik

Konteyner tipi olarak tasarlanan sistem, su hattına entegre edilerek basınç regülasyonu sağlarken, 535 kilovat kurulu gücüyle 7 gün 24 saat içme suyundan enerji üretebiliyor. Sistemin, yıllık geliriyle iki yıldan daha kısa sürede maliyetini karşılaması bekleniyor.

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm

Sistem, insansız çalışabilme yeteneği, %91,7 verim oranı, yüksek performans ve minimum işletme maliyetiyle, belediyelerin sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm projelerine önemli katkılar sunacak.

Tanıtım Toplantısı

TOBB ETÜ yerleşkesinde yarın düzenlenecek tanıtım ve bilgilendirme toplantısının açılışında TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay konuşacak.