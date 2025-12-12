DOLAR
Bakan Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile Görüştü — 100 Milyar Dolar Hedefi Öne Çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Jamieson Greer ile Türkiye-ABD ticari ilişkilerini görüştü; 100 milyar dolarlık ticaret hedefi ve uzun vadeli ekonomik ortaklık vurgulandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 19:18
Bakan Bolat ile ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer Görüşmesi

Türkiye-ABD ticari ilişkilerinde ortak irade ve hedefler konuşuldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler kapsamlı şekilde ele alındı.

Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'ABD Ticaret Temsilcisi Sayın Jamieson Greer ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Türkiye-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldık. Görüşmemizin, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusundaki ortak irademizi güçlendirdiğine inanıyoruz. Türkiye, ABD ile uzun vadeli, öngörülebilir ve karşılıklı faydaya dayalı bir ekonomik ortaklık vizyonunu kararlılıkla sürdürecektir.'

Görüşme, iki ülke arasında karşılıklı faydaya dayalı ilişkilerin güçlendirilmesine ve uzun vadeli ekonomik iş birliğinin teyit edilmesine yönelik adımların önemini bir kez daha ortaya koydu.

