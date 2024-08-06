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ABD Hanehalkı Borcu İkinci Çeyrekte 17,8 Trilyon Doları Aştı

Amerikalıların borcu yılın ikinci çeyreğinde 17,8 trilyon dolara yükseldi. Konut kredileri en büyük payı aldı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 19:25
ABD Hanehalkı Borcu İkinci Çeyrekte 17,8 Trilyon Doları Aştı

ABD'de Hanehalkı Borcu Rekor Seviyeye Ulaştı

2024 yılı ikinci çeyrek itibarıyla Amerikalıların hanehalkı borcu, %0,6 artış göstererek 17,8 trilyon dolara yükseldi. Bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin yayınladığı raporla doğrulandı.

Konut Kredileri Zirvede

Hanehalkı borcunun büyük kısmı 12,51 trilyon dolar ile konut kredilerine ait. İkinci çeyrekte konut kredisi borcu, önceki çeyreğe kıyasla 77 milyar dolar artış göstermiştir.

Diğer Borç Kalemleri

Amerikalıların borçlandığı diğer önemli kalemler arasında:

  • Otomobil kredileri: 1,62 trilyon dolar
  • Öğrenci kredileri: 1,58 trilyon dolar
  • Kredi kartları: 1,14 trilyon dolar

Kredi Kartı Borçlarındaki Artış

Kredi kartı borçları, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre 27 milyar dolar ve yıllık bazda 111 milyar dolar artış kaydetti. Bunun yanında otomobil kredileri 10 milyar dolar ve yıllık bazda 44 milyar dolar artarken, öğrenci kredisi borçları azalma gösterdi.

Bu veriler, Amerikalıların borçlanma eğilimlerinin arttığını ve konut kredilerinin hanehalkı bütçelerine olan etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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