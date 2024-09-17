Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,89 değer kazanarak 9.758,14 puana ulaştı. Geçtiğimiz kapanışa göre 180,67 puan artış gösteren bu endeksin toplam işlem hacmi ise 69,7 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel Performans

Mali sektördeki Bankacılık endeksi %1,92 artarken, holding endeksi %2,06 oranında değer kazandı. Sektör değerlendirmelerinde, en çok kazandıran alan %4,17 ile ticaret olurken, %0,73 ile taş toprak sektörü kaybettiren taraf oldu.

Küresel Piyasalarda Beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) alacağı para politikası kararları öncesinde pozitif bir hava hakim. Analistler, piyasalarda 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin güçlenerek sürdüğünü belirtiyor. Fed'in, yarın %59 ihtimalle bu indirimi gerçekleştireceği öngörülüyor.

Yarınki Gelişmeler ve Teknik Analiz

Fed’in kararları yanında, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı basın toplantısı da dikkate alınacak. Bu bilgiler, ekonomik gidişat ve olası stratejilere ışık tutabilir.

Yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklanacakken, yurtdışında Fed’in faiz kararının yanı sıra Avrupa bölgesi ve İngiltere’de enflasyon verileri takip edilecek. Ayrıca Japonya’da dış ticaret dengesi, ABD’de konut başlangıçları ve inşaat izinleri de önemli veriler arasında yer alacak.

Teknik açıdan bakıldığında, BIST 100 endeksi için 9.800 ve 9.900 seviyeleri direnç, 9.700 ve 9.600 puanlar ise destek konumunda bulunuyor.