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İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, Tarımın Silikon Vadisi Olma Yolunda Proje Başvurularını Almaya Başladı

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, akıllı tarım teknolojileri projeleri için başvuruları kabul etmeye başladı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 12:16
İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, Tarımın Silikon Vadisi Olma Yolunda Proje Başvurularını Almaya Başladı

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi Proje Başvurularını Almaya Başladı

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'nin (İTTM), tarımda bilişim teknolojileri kullanılarak üretilen ürün ve hizmetlerin gerçek koşullarda test edilebileceği bir platform olacağı duyuruldu. İzmir Ticaret Borsası (İTB) öncülüğünde, kamu ve özel sektör desteğiyle hayata geçirilen bu merkez, KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Destek Programı çerçevesinde faaliyet gösterecek.

Akıllı Tarım Uygulamaları Gerçek Ortamda Test Edilebilecek

İTTM, akıllı tarım uygulamalarının gerçek yaşam ortamında, gerçek kullanıcılar ve ürünlerle test edilip geliştirileceği bir inovasyon programı sunuyor. İlk proje başvurularının alındığı bu süreç, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna açıklandı.

İTTM, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü enstitülerinden biri olan İzmir’in Menemen ilçesindeki Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde bulunuyor. Merkezin amacı, tarım teknolojilerinin özel sektör, kamu, akademi ve tarımsal üreticilerle iş birliği içinde geliştirilmesi olarak belirlendi.

Proje Başvuruları Değerlendirme Süreci

Proje başvuruları, İTTM internet sitesi aracılığıyla alınacak ve değerlendirme kurulu tarafından incelenecektir. TEKMER İcra Komitesi'nin onayıyla teşvik ve desteklerin sağlanması hedefleniyor. Tarımda bilişim teknolojileri odaklı girişimler, AR-GE faaliyetlerine destek verecek firmalar ve tarım makineleri üreticileri de İTTM'de faaliyet gösterme imkânına sahip olacak.

Ayrıca, kabul edilen projeler, 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki vergi indirimleri ve teşviklerden faydalanabilecekler.

Tarımda Dijital Dönüşüm ve Gelecek Vizyonu

İzmir Ticaret Borsası ve İTTM Girişim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türk tarımında dijital dönüşümün ülke için hayati önem taşıdığını vurguladı. Kestelli, Türkiye'nin tarım alanındaki sorunlarını sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek çözmeyi hedeflediklerini belirtti.

“Ülkemiz tarımının planlama, teknoloji açığı, insan kaynağının yaşlanması gibi sorunları var.” diyen Kestelli, İTTM’yi sürdürülebilir ve rekabetçi bir tarım sektörü için bilgi ve iletişim odaklı teknolojilerin ön plana çıkması amacıyla kurduklarını ifade etti. Bahar aylarında resmi açılışı planlanan İTTM'nin, tarımın 'Silikon Vadisi' olmayı hedeflediğini belirtti.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) öncülüğünde kamu ve özel sektör desteğiyle hayata geçirilen ve KOSGEB...

İzmir Ticaret Borsası (İTB) öncülüğünde kamu ve özel sektör desteğiyle hayata geçirilen ve KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) Destek Programı kapsamında faaliyet gösterecek İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM), proje başvurularını almaya başladı.

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