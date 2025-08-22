DOLAR
Avrupa Borsaları Powell Konuşması Öncesi Karışık Seyirde

Avrupa borsaları, Powell'ın Jackson Hole konuşması öncesi karışık seyrederken yatırımcılar Fed yönelimine odaklandı; Almanya'nın ikinci çeyrek büyümesi beklentilerin altında kaldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 10:37
Piyasa göstergeleri

Avrupa borsalarında işlem saatleri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşması öncesinde karışık bir görünüm sergiliyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 558,44 puandan; Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.255 puandan; İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 9.287 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 43.037 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 15.303 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 7.932 puan seviyesinde seyrediyor.

Yatırımcıların odağı: Powell ve merkez bankası yetkilileri

Piyasalarda ana gündem, Powell'ın bugün yapacağı konuşmayla Fed'in geleceğe yönelik politikasına dair vereceği sinyaller. Yatırımcılar, konuşmada yer alacak sözlü yönlendirmelerden Banka'nın gelecek adımları hakkında net mesajlar bekliyor.

Sempozyumda ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey başta olmak üzere önemli merkez banka başkan ve yetkililerinin açıklamaları da takip edilecek.

Jeopolitik ve ticaret gündemi

Jeopolitik tarafta Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yönelik gelişmeler izleniyor.

Ayrıca, ABD ile Avrupa Birliği (AB) geçen ay uzlaştıkları ve AB ürünlerine yüzde 15 tarife getiren ticaret anlaşmasının detaylarını açıkladı. Anlaşma kapsamında ABD, AB ürünlerine yüzde 15 tarife uygulayacak; AB, 2028'e kadar ABD'den 750 milyar dolar tutarında enerji ürünü alacak ve Avrupa şirketleri ABD'de 600 milyar dolar tutarında ek yatırım yapacak.

Makro veri: Almanya büyümesi beklentilerin altında

Bölgede açıklanan verilere göre Almanya'da ikinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, çeyreklik bazda yüzde 0,3 azalışla beklentilerin gerisinde kaldı; yıllık bazda ise yüzde 0,2 artış bildirilerek öngörüleri karşılayamadı.

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım