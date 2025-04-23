ABD Hazine Bakanı Bessent'ten IMF ve Dünya Bankası'na Önemli Çağrı

ABD Hazine Bakanı Bessent'ten IMF ve Dünya Bankası'na Kritik Bir Çağrı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın temel görevlerine yeniden odaklanmaları gerektiğini dile getirerek, bu kuruluşlarla işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

Küresel Sistem için Yeniden Dengeleme İhtiyacı

Küresel Görünüm Forumu'nda konuşan Bessent, uluslararası ekonomik sistemdeki dengesizliklere vurgu yaptı. Bessent, IMF ve Dünya Bankası'nın kuruluş amaçlarıyla buluşturulmasının, uluslararası sistemi düzene kavuşturmak için hayati olduğunu belirtti. Kurumların, misyonlarını aşarak yönünden saptığının altını çizen Bessent, önemli reformların şart olduğunu vurguladı.

"Önce Amerika" Anlayışı ve Uluslararası İşbirliği

Bessent, ''Önce Amerika'' ifadesinin ''yalnız Amerika'' anlamına gelmediğini, aksine daha derin bir işbirliği ve saygı çağrısı olduğunu belirtti. ABD, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarda liderliğini artırmayı hedefliyor.

Çin’in Ekonomik Modeli ve Küresel Dengeleme

Bessent, Çin’in ihracata dayalı ekonomik modelinin sürdürülemez olduğunu ve bu durumun tüm dünyaya zarar verdiğini ifade ederek, ülkenin değişmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, ABD'nin küresel ticareti yeniden dengelemek için harekete geçtiğini ve Başkan Trump’ın tarife açıklamasının ardından birçok ülkenin yaptıklarıyla ilgili kendileriyle temasa geçtiğini belirtti.

IMF ve Dünya Bankası'nın Kritik Rolü

Bessent, Trump yönetiminin IMF ve Dünya Bankası ile işbirliğine açık olduğunu belirtti. Ancak, mevcut durumda bu kurumların görevlerini yeterince yerine getiremediklerinin altını çizdi. IMF'nin zamanla iklim değişikliği, toplumsal cinsiyet ve sosyal konulara fazla odaklandığını eleştiren Bessent, bu kurumların temel görevlerine yeniden dönmeleri gerektiğini vurguladı.

Dünya Bankası'nın Yeniden Yapılandırılması Gerekiyor

Bessent, Dünya Bankası'nın da amacına uygun bir hale getirilmesi gerektiğini söyleyerek, Çin’in hala ''gelişmekte olan ülke'' muamelesi almasının ''absürt'' olduğunu belirtti. Bessent, bu reformların hepimizin ortak menfaatine olduğunu dile getirerek, herkesin bu süreçte destek olmasını istedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent (fotoğrafta), Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda katıldı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent (fotoğrafta), Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda katıldı.