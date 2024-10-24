Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi Akademik Yıl Açılışında Umut Vurgusu

Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi'nde Akademik Yıl Açılış Töreni Düzenlendi

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (ATÜ) 2024-2025 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanındaki ilerlemelerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Terör Saldırısına Tepki

Konuşmasında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısına değinen Dönmez, şehitlere rahmet, yaralılara şifa diledi. Dönmez, "Türkiye, sanayi ve teknoloji alanında güzel ilerlemeler kaydetti, dolayısıyla bu tür terör girişimleri bizleri asla yıldırmasın. Moralinizi lütfen yüksek tutun" ifadelerini kullandı.

Girişimcilik ve AR-GE Vurgusu

Dönmez, Türkiye'nin gelişiminin temel unsurları arasında AR-GE, teknoloji geliştirme ve girişimi gördüklerini söyledi. Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi gerektiğine vurgu yapan Dönmez, "Bankacılık sistemine yaslanmak yerine, girişimciliğe dayalı bir ekonomi kurmalıyız" açıklamasında bulundu.

Yatırım Gereksinimi

Dönmez, Türkiye'nin 2020'ye kadar girişim sermayesine gelen yatırımlarının sadece 150-200 milyon dolar olduğunu, ama bu rakamın şu anda yıllık 1 milyar doları geçtiğini belirtti. Yatırımların artırılması gerektiğini belirten Dönmez, özellikle AR-GE, ürün geliştirme ve girişimcilik alanlarına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Akademisyen ve Öğrencilere Tavsiyeler

Vali Yavuz Selim Köşger ve ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen de törende konuşma yaptı. Ayrıca, terfi eden akademisyenlere cübbe giydirildi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (ATÜ) 2024-2025 Akademik Yıl Açılışı Töreni, ATÜ Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, törende konuşma yaptı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (ATÜ) 2024-2025 Akademik Yıl Açılışı Töreni, ATÜ Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, törende konuşma yaptı.